Cinsiyet eşitliğin izlenmesi projesinde atölye çalışması

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi projesinde atölye çalışmalarına başlandı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Türkiye'de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi adına aktif çalışan bir örgüt olarak çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüyor. Dernek Gaziantep'te STK'lar başta olmak üzere akademisyenler, İl Valiliği ve yerel yönetimlerin katılımı ile 2 gün sürecek olan "Planlama ve İzleme Nedir" atölye çalışmalarına başladı.

Toplumsal eşitlik karnesi çıkartılacak

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Gaziantep'te Yerel Eşitlik İzleme Planına yönelik grup çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin Gaziantep İl Koordinatörü Fatma Esin Özgül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı oldukça verimli geçti. Düzenlenen toplantıya STK temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, il valiliği ile yerel yönetimlerden temsilciler katıldı. Atölye çalışmasına projenin Yerel Çalışmalar Koordinatörü Av. Sevgi Binbir, Proje Uzmanı Burcu Üzümcüler katıldı.

"Atölye çalışmalarımız devam edecek"

Projenin Yerel Çalışmalar Koordinatörü Av. Sevgi Binbir, iki gün sürecek atölye çalışmalarının oldukça verimli geçeceğine dikkat çekti. Bimbir açıklamasında, "Gaziantep'te birinci faz çalışmaları tamamlandı. İkinci faz çalışmaları çerçevesinde projenin gerçekleştirildiği ile toplumsal cinsiyet eşitlik karnesi çıkartılacak. Bu konuda yaygın eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. İki gün sürecek çalışmaların ilk gününde planlama nedir, izleme nedir konuklarımızla tartışacağız. Çalışmalarımızın ikinci gününde ise ortaya çıkan sonuçları raporlaştıracağız" şeklinde konuştu.

CEİD hakkında

Cinsiyet eşitliği ile ilişkili çeşitli alanlarda, kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren uzman kişilerden oluşan CEİD, Türkiye'de cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikaların geliştirilmesini sağlamak, var olan politikaların etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. - GAZİANTEP