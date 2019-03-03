Cinsiyet Değişikliği Davasını Kazanan Elif: Artık Kendim Olacağım

ZONGULDAK'ta yaşayan Elif Atar'ın (38), hastaneden aldığı 'cinsiyet değişikliği ruh sağlığı açısından zorunludur' raporuyla başvurduğu Asliye Hukuk Mahkemesi, talebini kabul ederek cinsiyet değişikliği için ameliyata izin verdi. İsmini 'Ateş' olarak değiştireceğini ifade eden Elif Atar, "Bunun bir psikolojik durum olmadığı testlerden ortaya çıktı. Bu bir tercih değil. Ben bunu tercih etmedim. Hiçbir insan aklı selim olan bu hayatı seçmez. Benim doğum tarihi henüz belli değil. Kimliğimi aldığım gün belli olacak doğum tarihim. Artık kendim olacağım" dedi.

Elif Atar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2,5 yıl psikolojik tedavi gördü ve hormon testleri yapıldı. 3 Ekim 2018'de verilen raporda, Elif Atar'ın mevcut haliyle üreme yeteneğinden yoksun ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğu yönünde karar verildi. Rapor ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Elif Atar, kadın olan cinsiyetini erkek olarak değiştirmek için ameliyat izni verilmesini talep etti. Görüntüsüyle de erkeğe benzeyen Elif Atar'ın talebini kabul eden mahkeme, cinsiyet değişikliği için izin verilmesine karar verdi. Elif Atar, şimdi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuracağını ve ameliyat için gün alacağını söyledi. Ortaokuldan itibaren kendini erkek gibi hissettiğini ve bu nedenle yaşamının zorluklarla geçtiğini anlatan Elif Atar, şöyle konuştu:

"Benim için çok zor geçti. Zor kelimesi bile bunu ifade etmez de şiddetini gördüm, baskı gördüm. Ailemden uzak kaldım en kötüsü. Benim aile kavramım yok şu an. Benim annem var, gideceğim evim var, ama ona göre ben Elif'im. Ben olarak ne bir evim, ne bir ailem var. Ben annemden ötürü çok erteledim ameliyatı. Böyle bir şeyi ona nasıl açarım. Hastalanır mı diye korktum. Ona bir şey olur diye erteledim, artık baktım yaş 30'un üzerine çıktı. Ben de artık yeter diyerek 'ben bir bireyim ve bu hayatta yerimi bulacağım' dedim. Ben de yaşıyorum. Ben böyleyim diye, öleyim de diyemiyorum. Allah'a bir inancım var. Yaşamak zorundasın. Yaşamak zorundaysam, ben olarak yaşamalıyım."

'ALLAH'IM KEŞKE BANA YÜZDE 1 KADINLIK HİSSİ VERSEYDİ'

Ameliyatın ardından alacağı yeni kimliği ile tam anlamıyla bir birey olarak yeniden doğacağını ifade eden Atar, bunun bir tercih gibi algılandığını, fakat kimsenin bu durumu bilerek tercih etmediğini söyledi. Kendini kadın olarak hissetmeyi çok istediğini, fakat tüm hormonlarıyla bir erkek olduğunu anlatan Elif Atar, "2,5 yıl tedavi gördüm. 1 yıl psikolojik süreç sürdü. Hormon testlerim yapıldı. Bunun bir psikolojik durum olmadığı testlerden ortaya çıktı. Bu bir tercih değil. Ben bunu tercih etmedim. Aklıselim olan hiçbir insan bu hayatı seçmez. Niye bu hayatı, niye zoru seçeyim ki. Allah'ım bana yüzde 1 kadınlık hissi verseymiş de ben normal hayatıma devam etseymişim. Şimdi yuvam olurdu, çocuğum olurdu. Artık hayatım yeni başlayacak. Benim doğum tarihim henüz belli değil. Kimliğimi aldığım gün belli olacak doğum tarihim. 12'nci ayın 5'inde ben doğmadım çünkü. Ben kimliğimi alınca doğacağım. Bir Elif Atar doğmuş, ama o ben değilim" dedi.

'BU BİR SEÇİM DEĞİL'

Ameliyatın ardından yeni bir hayata başlayacağını ve evlenmek istediğini anlatan Elif Atar, "Hayatımdaki kadınla da güzel bir hayat kuracağım inşallah. Ben ailelere sesleniyorum. Ben çok mücadele verdim. Ben 38 yılı bir cümleyle anlatamam. Ben bunu yaşayan kaderdaşlarıma bir şey demiyorum. Çünkü bu bir seçim değil. Aileler ise evlatlarına sahip çıksın. Bize başka sahip çıkan kimse yok. Aile çok önemli" diye konuştu.

- Zonguldak

Kaynak: DHA