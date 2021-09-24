Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta M.İ. (39), kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı çıkan tartışmada silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen M.İ., "Bana ilaç verdi. Kalp ritim bozukluğu olduğu için tedavi görüyordum. İlacı alınca başım döndü. Bayılmışım. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık" dedi.

Olay, şubat ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran evli S.A., kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan M.İ. ile ilişki yaşamaya başladıklarını ve eşini terk edip, kiraladığı evde oturmaya başladığını anlattı. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını kaydeden S.A., olay günü M.İ.'nin silahla eve gelip, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.İ. hakkında 'silahla tehdit' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. S.A. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, S.A.'nın dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.