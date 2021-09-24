Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık

ZONGULDAK'ta M.İ. (39), kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı çıkan tartışmada silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlandı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta M.İ. (39), kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı çıkan tartışmada silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen M.İ., "Bana ilaç verdi. Kalp ritim bozukluğu olduğu için tedavi görüyordum. İlacı alınca başım döndü. Bayılmışım. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık" dedi.

Olay, şubat ayında, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran evli S.A., kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan M.İ. ile ilişki yaşamaya başladıklarını ve eşini terk edip, kiraladığı evde oturmaya başladığını anlattı. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu tartıştıklarını kaydeden S.A., olay günü M.İ.'nin silahla eve gelip, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.İ. hakkında 'silahla tehdit' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. S.A. ise duruşmaya gelmedi.

'SİLAH ARABADAYDI, TEHDİT ETMEDİM'

Mahkemede ifade veren, evli ve 2 çocuk babası M.İ., 9 ay ilişki yaşadığı S.A.'ya ev tuttuğunu ve kirasını kendisinin ödediğini öne sürdü. Maddi durumunun daha sonra bozulduğunu ve aralarında anlaşmazlık çıktığını kaydeden M.İ., "O gün beni aradı, ağlayarak 'Kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de o sırada ormanda çalışıyordum. Ormanda yaban hayvanlarını korkutmak için taşıdığım kurusıkı yanımdaydı. Yanına gittim. Bana ilaç verdi. Kalp ritim bozukluğu olduğu için tedavi görüyordum. İlacı alınca başım döndü. Bana 'Seninle 9 aydır birlikteyim. 30 bin lira ver, evime gideyim' dedi. Ben 1 yıldır evin kirasını, her ihtiyacını karşıladığımı söyledim. Ben 'Evine dön, çocuklarına bak' dedim. Sonra sinirlendim, 'Bu utançla yaşayamam, öldürürüm kendimi' dedim sonra bayılmışım. Ben evdeyken silah arabadaydı. Tehdit etmedim. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık. 3 gün önce evine gittiğimizde cinsel ilişkiye girdik" dedi.

M.İ., kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıttığı yönündeki iddiaları ise kabul etmediğini, çiftçilik yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti, S.A.'nın dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

 Barış Pınarı bölgesinde 11 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Burak Yamantürk
Spor Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:56:54. #1.11#