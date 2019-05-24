Cinsel Organını Gösteren Kerimcan Durmaz'ın İfadesinde Dikkat Çeken Arkadaş Detayı

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Kerimcan'ın kısa süre içinde sildiği görüntüler tepki çekti ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gazeteci Ali Eyüboğlu, geçtiğimiz gün ifade veren Kerimcan Durmaz'ın ifadesindeki bir detaya dikkat çekerek bir köşe yazısı yazdı.

KERİMCAN'IN İFADESİNDEKİ DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısındaki o bölüm:

"Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde çekip Instagram'da paylaştığı müstehcen video için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde ifade verdi. Hakkındaki suç duyuruları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Çocuğun cinsel istismarı", "Genel ahlaka karşı hayasızca hareketler" ve "Genel ahlaka karşı müstehcenlik" suçlarından soruşturma açtığı Durmaz'ın medyaya yansıyan ifadesi şöyle:

'Yurt dışındaydım, o videoyu sosyal medya hesabından bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla videoyu Instagram hesabımın hikaye bölümünde paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkına varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip, sildim ama geç kalmıştım.'

"AVUKATINA GÖNDERİRKEN YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIM"

Video sosyal medyada infial yaratınca nasıl savunmuştu kendini Durmaz? Farklı hesaplardan kendisine gönderilen uygunsuz videolardan birini avukatına göndermek isterken yanlışlıkla paylaştığını, videoyu gönderene dava açacağını söylemişti "Ablan star bebeğim"...

Videoyu izleyenler, kolundaki bileklik ve tuvalet aynasına yansıyan görüntüden Durmaz'ı teşhis edince de hatasını itiraf edip, özür dilemişti.

"AVUKAT YERİNE ARKADAŞ"

İfadesini okuyunca 'avukat'ın yerini 'arkadaş' veya 'arkadaş grubu'nun alması dikkatimi çekti. Durmaz'ın, böylesine müstehcen videoları paylaştığı bir arkadaşı veya arkadaş grubu gerçekten var mı? Aralarında daha önce böyle paylaşımlar oldu mu? Yoksa Durmaz, olayı bilinçli olarak yapılan paylaşımdan 'story kazası'na sokup, suç ve cezayı hafifletmek için yeni bir 'hikaye' mi uydurdu?"