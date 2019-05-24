Cinsel Organını Gösteren Kerimcan Durmaz'ın İfadesinde Dikkat Çeken Arkadaş Detayı
Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünü Intagram hesabından paylaşan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan fenomen Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün ifade verdi. Gazeteci Ali Eyüboğlu, Kerimcan'ın ifadesindeki arkadaş detayına dikkat çekerek köşesinde yazdı.
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde uçak tuvaletinde cinsel organını gösterdiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Kerimcan'ın kısa süre içinde sildiği görüntüler tepki çekti ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gazeteci Ali Eyüboğlu, geçtiğimiz gün ifade veren Kerimcan Durmaz'ın ifadesindeki bir detaya dikkat çekerek bir köşe yazısı yazdı.
KERİMCAN'IN İFADESİNDEKİ DETAYA DİKKAT ÇEKTİ
İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısındaki o bölüm:
"Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde çekip Instagram'da paylaştığı müstehcen video için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde ifade verdi. Hakkındaki suç duyuruları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Çocuğun cinsel istismarı", "Genel ahlaka karşı hayasızca hareketler" ve "Genel ahlaka karşı müstehcenlik" suçlarından soruşturma açtığı Durmaz'ın medyaya yansıyan ifadesi şöyle:
'Yurt dışındaydım, o videoyu sosyal medya hesabından bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla videoyu Instagram hesabımın hikaye bölümünde paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkına varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip, sildim ama geç kalmıştım.'
"AVUKATINA GÖNDERİRKEN YANLIŞLIKLA PAYLAŞTIM"
Video sosyal medyada infial yaratınca nasıl savunmuştu kendini Durmaz? Farklı hesaplardan kendisine gönderilen uygunsuz videolardan birini avukatına göndermek isterken yanlışlıkla paylaştığını, videoyu gönderene dava açacağını söylemişti "Ablan star bebeğim"...
Videoyu izleyenler, kolundaki bileklik ve tuvalet aynasına yansıyan görüntüden Durmaz'ı teşhis edince de hatasını itiraf edip, özür dilemişti.
"AVUKAT YERİNE ARKADAŞ"
İfadesini okuyunca 'avukat'ın yerini 'arkadaş' veya 'arkadaş grubu'nun alması dikkatimi çekti. Durmaz'ın, böylesine müstehcen videoları paylaştığı bir arkadaşı veya arkadaş grubu gerçekten var mı? Aralarında daha önce böyle paylaşımlar oldu mu? Yoksa Durmaz, olayı bilinçli olarak yapılan paylaşımdan 'story kazası'na sokup, suç ve cezayı hafifletmek için yeni bir 'hikaye' mi uydurdu?"
-
Çekim hatası olmuş. ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu adam hapse girmezse ben bu ülkede adalet falan olduğuna inanmam. Cinsel organını çoluk çocuk bayan herkese göster sonra yanlışlık oldu. Alalhını seven bir savcı yokmu bu ülkede.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
olansu pisligi haber yapmaYIN TOPLUMU ZEHIRLIYORLARCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ülkede medyatik olunca sapıklığın adı bile değişiyor. Kimbilir daha neleri gizliyorlar Bu ve buna benzeyenlerin hepsinin cezasını milletin vermesi lazım ama halk geçim sıkıntısından başka birşeyle ilgilenemiyor ki. Bizler halk olarak bunlara gereken dersi vermedikçe bunun gibiler herşeyini çeker atar. İşe yaramasa bileCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
adam hala rahat rahat geziyor ya dolmuşta taciz ci diye adam dövenler nerede ? bunu alemin karısı kızı bilmem neresini gördü adamın hala 3 milyon takipcisi var ne aptal millet oldukCevap Yaz 8 Yayından Kaldır