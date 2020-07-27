"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
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"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum

Bursa'da kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı gerekçesiyle eve çağırdıkları şahsı döverek öldüren kadın ve sevgilisinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan cinayet zanlısı adam, "Cezaevinde 8 aydır vicdan azabı çekiyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım" dedi.

27.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:08

Bursa'da kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı gerekçesiyle eve çağırdıkları İrfan Aksoy'u (48) döverek öldüren Ayşe Güreşçi (43) ile sevgilisi Alaattin Oruç'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Alaattin Oruç, "Cezaevinde 8 aydır vicdan azabı çekiyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım" dedi.

Olay, geçen yıl kasım ayında, Merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Güreşçi, sevgilisi Alaattin Oruç'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe Güreşçi, İrfan Aksoy'u evine davet etti. Tuvalet kapısının arkasına saklanan Alaattin Oruç, eve gelen Aksoy'a saldırıp elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Oruç tarafından dövüldü. Ayşe Güreşçi'nin haber verdiği eski eltisi Medine Ş, ev sahibi Ufuk Y. ve Alaattin Oruç'un arkadaşı Caner K. de eve geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım'ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra Aksoy baygınlık geçirince, Ayşe Güreşçi sağlık ekiplerine haber verdi. Güreşçi, Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin Oruç ile sevgilisi Ayşe Güreşçi, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum

Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ayşe Güreşçi ve Alaattin Oruç hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası; tutuksuz sanıklar Caner K., Medine Ş. ve Ufuk Y. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Güreşçi ile Bursa E Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Oruç, duruşmaya SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"EVDE DAĞINIKLIK YOKTU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, "Olay yerine gittiğimizde, İrfan Aksoy'un düştüğü söylendi. Evde herhangi bir dağınıklık görmedik. Hastane polisi, Aksoy'un kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü söyledi. Olaya cinayet bürosu el koydu" dedi.

İRFAN'I KORKUTMAK İSTEDİK"

Mahkemede söz alan Ayşe Güreşçi, olay tarihinden önce İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, "Bu durumu sevgilim Alaattin Oruç'a anlattım. Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de İrfan'ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını tekrarlayarak, "Öldürme olayı ile ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"8 AYDIR VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Duruşmada Alaattin Oruç ise, sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu, Ayşe'ye gönderen kişiyi engellemesini istediğini söyleyerek, "Bana 'Sen ne biçim adamsın' dedi. Daha sonra kendi evime geldim. Eltisi beni telefonla arayarak, 'Ağabey, Ayşe hap içerek intihara kalkıştı, hastanedeyiz' dedi. Hastaneye gittiğimde Ayşe'ye sedyede gördüm. Bana, 'Sensiz yapamıyorum seni çok seviyorum, beni bırakma' diye yalvardı. Üç gün sonra beni arayarak acil eve gelmemi istedi. Ben de hastalandığını düşünerek evine gittim. Eve gittiğimde, video görüntülerini atan kişiyi çağırdığını söyledi. Ben de neden bir kafeye çağırmadığını, evine çağırdığını, adresini öğreneceğini söyledim. Kapı çalınca ben de odaya geçtim. Kapı aralığında Ayşe'nin İrfan'ı samimi bir şekilde karşıladığını gördüm. İrfan benim bulunduğum odaya girince 'Sen kimsin' dedi. Videoları sorunca küfürler etti. Adamı darbettim. Ambulansı ben çağırdım. Ayşe bana sürekli psikolojik baskı yaptı. Cezaevinde 8 aydır vicdan azabı çekiyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar Caner K. (28), Medine Ş. (37) ve Ufuk Y. (49) haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verilerek duruşmayı erteledi.

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
EROL MEHMET YILDIZ: Doğruysa serbest kalmalılar, yalansa müebbet almalılar.
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KAMU: Eziyet çektirerek 2.5 saat adamı kafasına vura vura öldürmüş bir de pişmanım diyor. Amacı, cezadan yırtmak. Ben senin ...
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SERHAN: türkiyem herzamanki gibi salak salak seylerle birbirni öldürmeye devam ediyor . .
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