Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir

Rusya, Kris the Foxx takma adıyla tanınan cinsel içerikli film yıldızı Kristina Lisina'nın sır ölümünü konuşuyor. Gökdelenden düşerek hayatını kaybeden genç kadının avucunun içinde, "Sen her zaman kalbimdesin" yazan bir madeni para bulundu. Arkadaşları, film yıldızının yalnızlıktan dert yakındığını ve aile kurmak istediğini söyledi. Madeni paranın, olayın çözümünde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

St Petersburg'daki bir gökdelenin 22. katından düşerek hayatını kaybeden Rus cinsel içerikli film yıldızı Kristina Lisina'nın ölümü konuşuluyor. Sır ölümü aydınlatacak bir detay da ortaya çıktı. Genç kadının, avucunun içinde bulunan ve üzerinde "Sen her zaman kalbimdesin" yazan madeni paranın, genç kadınla ilgili önemli bilgiler verdiği belirtildi. Polis ekipleri, madeni paranın üzerindeki notun anlamına göre, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu fikri üzerinde duracak.

"SEVİLMEK VE BİR AİLE KURMAK İSTİYORDU"

Rus yetişkin film aktrisi Kristina Lisina, St Petersburg'daki bir gökdelenin 22. katından düşerek hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Kristina, bankacılık kariyerini bıraktıktan sonra yetişkin filmlerinde oynamaya başladı ancak arkadaşları onun "sevilmek ve bir aile kurmak" için can attığını söyledi.

AVUCUNDA BULUNAN NOT DİKKAT ÇEKTİ

Moskofsak Komsomolets gazetesi, Rus Soruşturma Komitesi ve polisin ölümünü araştırdığını bildirdi. Komite, soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti. Kadının cesedi Nevsky semtinde yüksek bir konut bloğunun yakınında, elinde "Sen her zaman kalbimdesin" yazan bir madeni parayla bulundu.