Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar
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Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar

22.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:48

Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Yaklaşık 15 genç kadının çalıştırıldığı stüdyonun yöneticisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Kadınların günde 16 saat çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi.

YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı; ayrıca bilgisayarlara, cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırıyorlarmış

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞTIRILIYORLAR

Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi. Soruşturmanın sürdüğü, film stüdyosunun yöneticileri ve organizatörleri olduklarından şüphelenilen yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırıyorlarmış
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar
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