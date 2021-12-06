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Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

Diyarbakır'da kan donduran olay, cinnet geçiren baba ailesini bıçakla delik deşik etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kan donduran olay, cinnet geçiren baba ailesini bıçakla delik deşik etti. 1 çocuğu ölürken eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan M.V. apartmanı 1. Katta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cinnet geçiren baba eşi ve çocuklarını bıçakla defalarca delik deşik etti. - DİYARBAKIR

Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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