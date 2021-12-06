Cinnet geçiren baba ailesini delik deşik etti

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kan donduran olay, cinnet geçiren baba ailesini bıçakla delik deşik etti. 1 çocuğu ölürken eşi ve diğer çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. sokakta bulunan M.V. apartmanı 1. Katta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cinnet geçiren baba eşi ve çocuklarını bıçakla defalarca delik deşik etti. - DİYARBAKIR

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