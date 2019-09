21.09.2019 11:11

Çinliler, Türk kuru meyvelerini çok sevdi. Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde Çin pazarında yürüttüğü tanıtım çalışmalarının semeresini görüyor.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 19-21 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı'na katılarak, Çin pazarında Türk kuru meyvelerinin konumunu güçlendirmek için yürüttüğü tanıtım çalışmalarına yeni bir halka ekledi.

Dünya'da sermayenin yönünü doğuya döndüğünü, Çin'deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını bu nedenle, Çin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, son 15 yıldır Çin'de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştıklarını, bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti.

Hedef Çin'e 100 milyon dolar kuru meyve ihraç etmek

Çin halkının yeni lezzetleri tatma konusunda hevesli olduğunu ve beslenirken meyveleri yoğun bir şekilde tükettiklerini belirten Celep, "Çin'de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin'de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türk gıda sektörü Kasım ayında Çin'e çıkartma yapacak

Kasım ayında Şanghay'da yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türk gıda ürünlerinin tamamının katılımıyla tadım ve pişirim etkinlikleri yapacakları bilgisini veren Celep, Çin'de yapılacak diğer tanıtım etkinliklerini ise şöyle özetledi; "Türkiye Tanıtım Grubu'na Fındık ve Kuru meyve sektörleri ortak proje sunduk. Çin'de tanıtım kampanyası başlatacağız. Turkish Dried Fruits isimli URGE projemizde Çin hedef pazarlarımızdan bir tanesi olarak belirlendi. Önümüzdeki süreçte URGE Projesi kapsamında Çin'e yönelik Ticaret Heyeti Organizasyonu planlıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılını Çin Yılı ilan ettik. EİB bünyesinde kurduğumuz Çin Timi, Çin pazarında yapılabilecek projelerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor, önümüzdeki dönemde Çin pazarına yönelik yeni tanıtım aktivitelerimiz olacak."

Türk kuru meyvelerinin Çin Halk Cumhuriyeti pazarında tanınırlığını arttırmak için Bakery Association ve Nuts Association yetkilileri ile görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Celep, "Çin'in ekonomik anlamda 2020 ve sonrasında daha liberal, daha serbest ekonomi yolunda ilerleyeceği mesajını aldık. Çin, mal almak için uzak değilse, satmak içinde uzak değil, Türk ihracatçısında bu anlamda bir zihniyet değişimi var. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Food2China 2019 Fuarı'nı Guangdong İthalatçılar Birliği organize ederken, devlet kurumu olan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) tarafından destekleniyor. Food2China 2019 Fuarı, bu yıl 6. Kez düzenlenirken, 20 bin metrekarelik alanda 22 ülke yer alıyor. Fuarı, 26 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Food2China 2019 Fuarı'nın açılışında Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye'yi temsilen kurdele kesen isimler arasında yer aldı. Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan ve Guanco Ticaret Ataşesi Serdar Afşar Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin standını ziyaret ederek, Çin pazarı ile ilgili deneyim paylaşımında bulundu.

Çin'e en fazla kuru üzüm ihraç ettik

Türkiye'den Çin'e yapılan kuru meyve ihracatında 2018/19 sezonunda ilk sırayı 4 milyon 973 bin dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm alırken, kuru incir ihracatı 3 milyon 702 bin dolar, kuru kayısı ihracatı ise; 2 milyon 965 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Bültenler