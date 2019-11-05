Çinli turistler karbonmonoksitten zehirlendi

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:17

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi bir otelde konaklayan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tarihi Çarşı bölgesinde Beybağı Sokak'ta tarihi bir otelde kalan 12 Çinli turist ile turistlere rehberlik yapan Uygur Türkü, sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle rahatsızlandı.



Turistlerin rahatsızlanmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, 8 kişi ambulanslarla, 5 kişide özel araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavide turistlerden 2'sinin kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alınırken, turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın meydana geldiği otelde, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile KARGAZ ekipleri gaz ölçümü yaparken, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri de inceleme yaptı.



Otele gelerek bilgi alan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan turistleri hastanede ziyaret ettiklerini ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.



Turistlerin tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Ürkmezer, "İlk başta gıdadan şüphelendik. Ancak sonra kan değerlerinde karbonmonoksit tespit edildi. Bütün ölçümlerden bunun karbonmonoksitten kaynaklı bir zehirlenme olduğu sonucuna varıldı. Tabi buraya Sağlık Müdürlüğünden, AFAD'dan ve KARGAZ'dan arkadaşlar geldi. Konakladıkları yerde bir doğal gaz olmadığı yine sıvılaştırılmış LPG ısıtma sistemi kullanıldığını tespit ettiler. Oradan da olabilecek bir bacanın geri tepmesinden dolayı olabileceğini değerlendirdiler. Şuan 13 kişiye kadar çıktılar hastanedekiler ancak yine takip ediyoruz. Bir ara Ankara'ya gidecek denildi 4-5 kişinin. Ankara'da bu karbonmonoksit zehirlenmelerinde kandaki oksijeni arttırmak için özle bir tedavi var. Onun için gitmeleri değerlendiriliyordu. Ancak son aldığımız bilgiye göre ona da ihtiyaç kalmayacak genel olarak misafirlerimizin durumu iyi. İnşallah bu gece misafir edip ertesi günde misafirlerimizi hastaneden taburcu etmeyi planlıyor arkadaşlarımız" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA