Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı
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Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı

30.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:28
Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı

Çinli Sinopharm şirketi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı.

Çinli Sinopharm şirketi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı.

Sinopharm'ın Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü biriminin internet sitesinde yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı için üçüncü ve son aşama testlerin ardından onay başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Çinli şirket Sinopharm'ın Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de Kovid-19'a karşı aşı geliştirmişti.

Sinopharm'ın aşısı, Batılı ülkeler ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor.

Bu arada "Beijing Youth News" gazetesi, Çinli Sinovac şirketinin, Pekin'de yılda bir milyar doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip bir merkez inşa etmek için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Ülkede testler devam ederken sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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