Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar

Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar 2 gaspçının olayda sonra kaçış anları kameraya böyle yansıdı Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı.

Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar

2 gaspçının olayda sonra kaçış anları kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri 2 gaspçıyı ve olayla bağlantısı olan 5 kişiyi yakaladı.

Olay, 31 Mayıs Pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli iş adamı A.A akşam saatlerinde evine gitmek için işyerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A'yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş adamı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi.

7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

6 şüpheli tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A, Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki gaspçı böyle kaçtı

Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamının gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim