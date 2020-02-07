: Çinli doktordan korkunç açıklama: Hükümet 11 milyon insanı feda etti

07.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:16

Çin'de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 637'e yükselirken, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Eski Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yang Gonghuan'dan korkunç bir iddia geldi. Dr. Gonghuan, Wuhan'daki doktorların Hubey'i feda etmenin gerekli olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Öte yandan Yang, koronavirüs mücadelesini bir savaşa benzetti.

11 MİLYON İNSAN FEDA EDİLDİ

Daily Star gazetesinde yer alan habere göre; Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altında olan Wuhan'daki 11 milyon insanı feda ettiği iddia edildi. Gonghuan, Çin politikasını bir savaşa benzetti ve devletin Çin'i ve dünyayı koronavirüsten korumak için Vuhan'ı feda etmeye karar verdiğini açıkladı.

"BAZI ŞEYLER ZOR AMA YAPILMASI GEREKİYOR"

Dr. Yang Gonghuan, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ele geçirecekti. Karantina, Hubey ve Wuhan'a çok fazla zorluk getirdi ancak yapılacak en doğru şeydi. Bu, savaşmak gibi. Bazı şeyler zor ama yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HENÜZ ENFEKSİYONLARIN ZİRVESİNE ULAŞAMADIK"

Hubey Eyaleti Üçüncü Halk Hastanesinde çalışan bir doktor ise, "Maskeleri, eldivenleri ve koruyucu kıyafetleri tasarruflu bir şekilde kullanmamız ve içme suyundan kaçınmamız tavsiye edildi bu sayede tuvalete gitmemiz gerekmeyecekti. İşler düzeliyor ama bize aşırı yükleniliyor, 7/24 tanısal testler yapıyoruz, bunları tamamlamak için mücadele ediyoruz. Bence henüz enfeksiyonların zirvesine ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEDİ"

Doktor, mücadeleye rağmen, şehri kilit altına almanın yapılacak doğru şey olduğunu kabul ederek, "Bazıları Hubey'in feda edildiğini söyleyebilir ancak bu, virüsün etkili bir şekilde başka bir yere yayılmasını önledi" ifadelerini kullandı.

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