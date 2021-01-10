Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı
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Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı

10.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:16

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine uçuş gerçekleştirmek isteyen ve 2017 yılında polis memuruyken işlediği cinayetten aranan zanlı yakalandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine uçuş gerçekleştirmek isteyen ve 2017 yılında polis memuruyken işlediği cinayetten aranan zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine giden uçaktaki yolculardan Hemn Maher K. isimli Irak uyruklu kişinin pasaport kontrolünde durumundan şüphelenerek parmak izi incelemesi yaptı.

Şüphelinin Türk vatandaşı Mustafa A. olduğu ve cinayet suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin 2017'de Mersin'de polis memuru olarak görev yaptığı sırada eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Düzgün'ün oğlu Volkan Düzgün'ü silahlı saldırıda öldürmesinin ardından Irak'a kaçtığı ve Irak vatandaşı olup Hemn Maher K. ismiyle pasaport çıkarttığı tespit edildi.

Volkan Düzgün'ün 2005 yılında yaptığı trafik kazasında şüpheli Mustafa A'nın annesine çarptığı, kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine cinayeti 12 yıl sonra işlediği öne sürüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin ticari taksiyle havalimanına geldiği, pasaport kontrolünde işlem yaparken yakalandığı anlar görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı
Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı
Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı
Cinayet zanlısı eski polis, havalimanında sahte pasaportla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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