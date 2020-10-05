Cinayet zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

Muş'ta jandarma ekipleri, 9 yıl önce Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren zanlıyı saklandığı merdiven altındaki gizli bölmede yakaladı.

Muş'ta jandarma ekipleri, 9 yıl önce Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren zanlıyı saklandığı merdiven altındaki gizli bölmede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucu 2011 yılında Bursa'da 26 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek eşini öldüren katil zanlısı Adem Tüncer'in, Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığı tespit edildi. Olaydan sonra aranan ve 9 yıldır kullandığı sahte kimlikle kaçan Tüncer'in, aylarca süren yoğun takip sonucu Toprakkale köyünde saklandığı ev belirlendi. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, drone kullanarak gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Tuncer'i evin merdivenin altındaki gizli bölmede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı