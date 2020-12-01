Çin, paylaştığı "sahte asker görseli" nedeniyle Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı
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BBC

Çin, paylaştığı "sahte asker görseli" nedeniyle Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı

01.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:47
Çin, paylaştığı

Çin, Afganistan'da "savaş suçu işlediği" iddiasıyla paylaştığı asker görseli nedeniyle kendisine tepki gösteren Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı.

Çin, Afganistan'da "savaş suçu işlediği" iddiasıyla paylaştığı asker görseli nedeniyle kendisine tepki gösteren Avustralya'dan özür dilemeyeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından Avustralyalı askerlerin Afgan bir çocuğu öldürmesine ait olduğunu iddia ettiği sahte bir görsel paylaşmıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin yönetiminin "tiksinti veren görseli paylaştığı için utanç duyması gerektiğini" söyleyerek tepki gösterdi ve özür dilenmesini talep etti.

Çinli yetkilinin Twitter gönderisinde, Avustralyalı askerlerin 14 yaşındaki bir çocuğu bıçakla öldürdüğüne ilişkin sahte bir fotoğraf yer alıyordu.

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Çin ise bugün yaptığı açıklamada Morrison'ın sözlerine sert tepki göstererek, özür dilemeyi kabul etmedi.

Çin'in Avustralya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Avustralya'nın iki ülke arasında kötüleşen ilişkilerden dolayı Pekin yönetimini sorumlu tutmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu suçlamaların iki basit amacı var; ilki, kamuoyunun dikkatini bazı Avustralyalı askerlerin gerçekleştirdiği korkunç katliamlardan uzaklaştırmak. İkincisi de ikili ilişkilerin kötüye gitmesinden Çin'i sorumlu tutmak. Bu yaşananlar ayrıca ülke içinde milliyetçiliği güçlendirmek için atılmış bir adım da olabilir" denildi.

Çin açıklamasında, Avustralya'nın kendi askerlerinin Afganistan'da işlediği suçlarla yüzleşmesi, sorumlulardan hesap sorması ve kurbanlar için adaleti sağlaması gerektiğini öne sürdü.

Çin Sözcüsü Lijian, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarına gönderme yapan bir mesaj paylaştı. Bu gönderide, Avustralyalı askerlerin 14 yaşındaki bir çocuğu bıçakla öldürdüğüne ilişkin sahte bir fotoğraf yer alıyor.

Avustralya ordusu, 2016 yılında askerlerinin görevlerini kötüye kullandığı iddialarıyla ilgili kapalı bir soruşturma başlattı.

Halen devam eden soruşturma kapsamında 2005 ve 2016 yılları arasında 55 vakanın incelendiği, 336 tanığın ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Ayrıca geçen ay sonunda Avustralya ordusu, Afganistan'da görev yapan birliklerinin 39 sivil ve esirin öldürülmesinde rol oynadıklarına dair sert bir raporun yayımlanmasından bir hafta sonra, 13 askerine ihraca hazır olmalarını bildirdi.

BBC

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