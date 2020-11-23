Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
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Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı

23.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:41

Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr.

Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması

Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr. Rahmet Güner'in açıklaması

Aşıdan görüntüler ANKARA - Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.

Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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