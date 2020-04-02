Çin'in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık
BBC

Çin'in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı

Çin'de Shenzhen şehri, kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:20
Çin'in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı

Çin'de Şenzen şehri, kedi ve köpek eti satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

Karar, koronavirüs salgınının vahşi hayvan eti pazarından çıkması üzerine alındı. Yetkililer, vahşi hayvan eti tüketimi ve ticaretine karşı önlemler almaya başladı.

Kedi, köpek eti satışına getirilen yasak 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Humane Society International (HSI) verilerine göre Asya'da yılda 30 milyon köpek öldürülüyor.

Ama köpek eti yemek Çin'de çok yaygın değil. Çin halkının çoğu hiç köpek yemediklerini ve yemek istemediklerini söylüyor.

Reuters'ın haberine göre Shenzhen Valisi "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" dedi.

Hayvan hakları destekçisi sivil toplum kuruluşu HSI karardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

HSI Çin politikaları uzmanı Dr. Peter Li, Çin'de her yıl ortalama 10 milyon köpeğin ve 4 milyon kedinin öldürüldüğünü bu kararın hayvan ticaretinin sona erdirilmesi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ayı safrası kullanınımına onay

Çin, kedi ve köpek eti satışını yasaklarken, koronavirüs hastalarının tedavisi için ay safrası kullanımına onay verdi.

Kafesteki ayıların safraları, geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılıyordu.

Safradaki ursodeoksikolik asit, safra kesesi taşının çözülmesinde ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ama koronavirüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok.

Safraların alınması hayvanlar için acı verici ve rahatsız edici bir yöntem.

Hayvan hakları savunucuları Animals Asia Foundation adlı kuruluşun sözcüsü Brian Daly, AFP haber ajansına açıklamasında "Bu ölümcül virüsle mücadelede ayı safrası gibi vahşi yaşam ürünlerine bel bağlamamalıyız, virüs de vahşi yaşamdan çıkmış gibi görünüyor" dedi.

Çin, Şubat ayında vahşi hayvanların ticaretini ve tüketimini yasaklamıştı.





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