Çin'in kontrolden çıkan roketiyle ilgili NASA'dan eleştiri: Şeffaf değiller

Tüm dünyanın günlerdir gökyüzüne bakmasına neden olan Çin Uzay İstasyonu'nun kontrolden çıkan Long March 5B roketi, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştü. Enkazın çok geniş bir alana yayıldığı tahmin edilirken, NASA'dan Çin'e yeterince 'şeffaf' olmadığına dair bir eleştiri geldi. NASA'dan üst düzey bir yetkili, "Uzay yolculuğu yapan ülkeler, Dünya üzerindeki insanlara ve mülklere yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaf olmalıdır" dedi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü. Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.

ROKET ANBEAN TAKİP EDİLDİ

Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı. Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı. Çin'den yapılan açıklamada, enkazın büyük bir kısmının atmosferde yandığı belirtildi.

KARAYI VE SUYU ETKİLEYİP ETKİLEMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Reuters'in haberine göre, yaşanan olayla ilgili ABD'den tepki geldi. ABD Uzay komutanlığı, roketin Arap Yarımadası'na yeniden girişini doğruladı, ancak enkazın karayı veya suyu etkileyip etkilemediğinin bilinmediğini söyledi. Web sitesinde yaptığı açıklamada, "Her ikisi de şu anda bilinmeyen çarpmanın tam yeri ve enkazın genişliği ABD Uzay Komutanlığı tarafından yayınlanmayacak," denildi.

NASA'DAN ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

Eski bir senatör ve astronot olan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Uzay yolculuğu yapan ülkeler, uzay nesnelerine yeniden girişlerin Dünya üzerindeki insanlara ve mülklere yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İNSANLARA ZARAR VERMESİ BEKLENMİYORDU

Uzmanlara göre, Dünya yüzeyinin çoğu suyla kaplıyken, karadaki nüfuslu alanının vurulma olasılığı düşüktü, bu nedenle insanlara bir zarar geleceği beklenmiyordu. Ancak roketin yörüngedeki çürüme hızına yönelik belirsizlik ve Çin'in rokete erişimle ilgili güçlü güvenceler vermemesi endişeyi körükledi. Nelson, konuyla ilgili, "Çin'in ve uzay yolculuğu yapan tüm ulusların ve ticari kuruluşların, uzay faaliyetlerinin güvenliğini, istikrarını, güvenliğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için uzayda sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi kritik önem taşıyor" sözlerini sarf etti.

POTANSİYEL ENKAZ BÖLGELERİ TAHMİN EDİLİYOR

Harvard merkezli astrofizikçi Jonathan McDowell, potansiyel enkaz bölgesinin New York, Madrid veya Pekin kadar kuzeyde ve güney Şili ve Wellington, Yeni Zelanda kadar güneyde olabileceğini söyledi.

"ÇİNLİ ROKET TASARIMCILARI TEMBEL"

McDowell, NASA uzay istasyonu Skylab'ın büyük parçaları Temmuz 1979'da yörüngeden düştüğünden ve Avustralya'ya indiğinden beri, çoğu ülke uzay aracı tasarımlarıyla bu tür kontrolsüz yeniden girişlerden kaçınmaya çalıştığını söyleyip, "Çinli roket tasarımcılarını buna dikkat etmemeleri tembel olduklarını gösteriyor" dedi.