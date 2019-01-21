MHP Merzifon İlçe Teşkilatı, Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan MHP Merzifon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Saka, ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullanan Çin'in, bütün dünyanın gözü önünde Müslüman Uygur Türklerini asimile etmeye çalıştığını söyledi.

Saka, şunları kaydetti:

"Çin kapalı bir ülke olduğu için yaşanan soykırımın, yaşanan vahşetin, yaşanan katliamın, dünya çok azını duymakta, duyduğuna da sağır, gördüğüne de kör bakmaktadır. Çin bölgeyi işgal ettiğinden beri katledilen Müslüman Uygur sayısı 35 milyondur. Bu zulme sessiz kalmamak, engellemek için ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. İnsani olarak yapılan zulme zaten sessiz kalamayız. Ama bunun ötesinde Müslüman ve Türk olmanın bedelini en ağır şekilde ödeyen kardeşlerimizi zulüm altında yalnızlığa terk etmenin bedelini asla ödeyemeyiz."

Basın açıklamasına MHP Merzifon İlçe Başkanı Zafer Yüksel Öner ve partililer katıldı.

Kaynak: AA