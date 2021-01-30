ÇİN'E YAPILAN BOR İHRACATINDA İLK TREN SİVAS'A ULAŞTI

TÜRKİYE'dan Çin'e bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren Sivas'a ulaştı.

Türkiye'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan ilk tren Sivas'a ulaştı. Saat 06.00 sıralarında Ulaş İlçesi'ndeki Bostankaya Garı'na gelen tren, 20 dakikalık molanın ardından yoluna devam etti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madeni, 42 konteynerden oluşuyor. Tren, Türkiye'de Ankara-Sivas-Kars güzergahı üzerinden, dış ülkelerde ise Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

Öte yandan, Türkiye'den Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden ilk ihracat blok treni de Sivas'a geldi. Tren lokomotif değişikliğinin ardından yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI