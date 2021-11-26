ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDEREN ŞEBEKE İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İSTANBUL (DHA) - İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme; Bora İbiş, Tayfur Gıcır, Orhan Mollaoğlu ve Çağır Koçoğlu'nun adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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