Çin'den, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında imzalanan iki anlaşmayı iptal eden Avustralya'ya tepki
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Çin'den, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında imzalanan iki anlaşmayı iptal eden Avustralya'ya tepki

Çin'den, 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında imzalanan iki anlaşmayı iptal eden Avustralya'ya tepki
Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak - Haberler | Güncel

Çin, Avustralya'nın, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Victoria eyalet yönetimi ile Çin arasında imzalanan iki iş birliği anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi.

Çin, Avustralya'nın, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Victoria eyalet yönetimi ile Çin arasında imzalanan iki iş birliği anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Victoria eyaleti ile ülkesi arasındaki iki iş birliği anlaşmasının iptali üzerine Avustralya'ya sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Vang, Avustralya'nın kararını, zaten yıpranmış olan ikili ilişkileri daha da kötüleştirecek bir "geri adım" olarak niteledi.

Çin'in, daha fazla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade eden Vang, Avustralya'yı bu kararından vazgeçmeye çağırdı.

Vang, Avustralya'nın kararından geri dönmemesinin, Çin'in "sert şekilde karşılık vermesine" yol açacağını ifade etti.

Avustralya'daki Çin Büyükelçiliğinden tepki

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Avustralya'daki Çin Büyükelçiliğinden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmaların iptal edilmesine yönelik "güçlü bir hoşnutsuzluk ve kararlı bir muhalefet olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Kuşak ve Yol Girişimi, kapsamlı istişare, ortak katkı ve fayda paylaşımı ilkesini izleyen ve açıklık, kapsayıcılık ve şeffaflık ruhunu destekleyen bir ekonomik iş birliği girişimidir." ifadesi yer aldı.

Avustralya'nın kararının, "Avustralya tarafının Çin'e karşı gerçekleştirdiği 'mantıksız' ve 'kışkırtıcı' bir başka eylem" olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun, ikili ilişkilere daha fazla zarar vermesinin de kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Çin ile imzalanan iki altyapı yatırım anlaşması iptal edilmişti

Avustralya'da federal hükümet, dün, Victoria eyaletinin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında 2018 ve 2019'da Çin ile imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasının yanı sıra Eyalet Eğitim Bakanlığının 1999'da Suriye, 2004'te İran ile imzaladığı iki protokolün geçersiz kılındığını belirtmişti.

Bakan Payne, "Bu dört anlaşmanın Avustralya'nın dış politikası ile tutarsız ve dış ilişkilerine zıt olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Avustralya'da 2018'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile iç siyasete yabancı müdahalesini önlemek amacıyla federal hükümete yerel düzeydeki hükümetlerin imzaladığı uluslararası anlaşmaları ilga etme yetkisi verilmişti.

Çin, söz konusu yasanın Çin'e karşı ön yargılı olduğunu ve Çin-Avustralya ilişkilerini zedeleyeceğini savunmuştu. Pekin yönetimi Victoria eyaleti ile "başarılı pragmatik iş birliğinin kesintiye uğratılmaması gerektiği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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