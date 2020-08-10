Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi: 11 ABD'liye yaptırım kararı
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Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi: 11 ABD'liye yaptırım kararı

Çin, ABD'nin Hong Kong üzerindeki yaptırım kararının ardından senatörlerin de aralarında bulunduğu 11 ABD'liye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin'den ABD'ye yaptırım misillemesi: 11 ABD'liye yaptırım kararı
10.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:17

Çin, ABD'nin Hong Kong üzerindeki yaptırım kararının ardından senatörlerin de aralarında bulunduğu 11 ABD'liye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD ve Çin arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanlığının Hong Kong lideri Carrie Lam'in de aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulanacağı açıklamasına Pekin yönetiminden misilleme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, senatörler Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley, Pat Toomey, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Smith ve bazı sivil toplum örgütlerinin liderlerinin aralarında bulunduğu 11 ABD'liye yaptırım uygulanması kararı alındığını duyurdu. Lijian, "ABD'nin bu yanlış davranışlarına cevaben Çin, Hong Kong ile ilgili konularda yanlış davranan kişilere yaptırımlar uygulamaya karar verdi" ifadelerini kullanırken yaptırım içeriğine dair bilgi vermedi.

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi lideri Carrie Lam'in de aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu. Bakanlık, Hong Kong'un özerkliğini baltaladıkları ve halkın özgürlüklerini kısıtladıkları gerekçesi ile 11 kişinin yaptırım listesine alındığını ifade etmişti. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD'de bulunan mal varlıklarına el konulduğunu açıklarken, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığını belirtmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

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