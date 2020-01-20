Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri 'gizemli virüs'ün insandan insana geçtiği doğrulandı
Çinli yetkililer, Hubey eyaletinin Wuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsün insandan insana geçtiğinin doğrulandığını duyurdu.
20.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:17
Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri 'gizemli virüs'ün insandan insana geçtiği doğrulandı.
Çin Hükümeti yaptığı açıklamada Corona virüsü olduğu tespit edilen enfeksiyonu, Güney Çin'deki Guangdong eyaletinde yaşayan aile üyelerinden birinin diğerine bulaştırdığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com