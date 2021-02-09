Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok
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Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok

09.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:08
Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok

Koronanın çıktığı yer olarak düşünülen Wuhan'da araştırmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, yarasa ve pangolinlerin virüsü bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını açıkladı. "Aralık 2019'dan önce Wuhan'da koronav olduğuna dair de bir kanıt yok" diyen ekip, virüsün Wuhan'dan önce Çin'in diğer bölgelerinde çıkmış olabileceğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde koronavirüsün kaynağını araştırmak için bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin araştırmasında sona gelindi. Bugün itibarıyla araştırmalarını sonlandırarak Wuhan'dan ayrılmaya hazırlanan ekip, düzenlediği basın toplantısında ulaştıkları bulguları dünyayla paylaştı.

YARASALARIN KORONA BULAŞTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK

Yeni tip koronavirüsün çıktığı yer olarak düşünülen Wuhan'da haftalardır araştırmalar yürüten DSÖ ekibi, yarasa ve pangolinlerin Kovid-19'u insanlara bulaştırdığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, "Aralık 2019'dan önce Wuhan'da Kovid-19 olduğuna dair de bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

Çin'de araştırmalar yapan DSÖ: Koronavirüsün Wuhan'dan çıktığına ve yarasaların bulaştırdığına dair kanıt yok
DSÖ ekibi koronanın kaynağını araştırmak için haftalardır Wuhan'da bulunuyordu.

LABORATUVARDAN SIZMIŞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

DSÖ yetkilileri, virüsün Wuhan'dan önce Çin'in diğer bölgelerinde çıkmış olabileceğini belirtti. Yetkililer öte yandan, virüsün laboratuvardan sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

İLK KEZ WUHAN'DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Dünya, koronavirüs salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

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