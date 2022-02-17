Cin çıkartma seansında ölen Özge'nin eşi: 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal Kaya'nın tavsiyesi ile cin çıkartma seansında psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen eşi Özge Nur Tekin'i sırtına 100 kez oklava ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Selçuk Tekin duruşmada, sanık Kaya'nın kendilerini yönlendirdiğini belirterek, "Eşimin sırtına, kalçasına ve baldır kısmına 100 kere oklava ile dua okuyarak vurdum" dedi.

Kurban kesimi sırasında fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Tekin'in ölümünü şüpheli bulan polis, savcılığa bilgi verdi. Savcılık, ölü muayene tutanağında Özge Nur Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesiyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ile eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri'de bulunan ve kendisini 'hoca' olarak tanıtan Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.

Mahkeme diğer sanık ve tanıkların ifadesini aldıktan sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme adli tıp kurumundan Özge Nur Tekin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.