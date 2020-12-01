Çin, Avustralya'yı "kamuoyunun dikkatini, askerlerinin Afganistan'da işlediği suçlardan başka yöne çevirmeye çalışmakla" suçladı
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Çin, Avustralya'yı "kamuoyunun dikkatini, askerlerinin Afganistan'da işlediği suçlardan başka yöne çevirmeye çalışmakla" suçladı

01.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:51
Çin, Avustralya'yı

Çin, Avustralya'yı "kamuoyunun dikkatini askerlerinin Afganistan'da işlediği suçlardan başka yöne çevirmeye çalışmakla" suçladı.

Çin, Avustralya'yı "kamuoyunun dikkatini askerlerinin Afganistan'da işlediği suçlardan başka yöne çevirmeye çalışmakla" suçladı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Avustralya'nın Çin'i hedef alan suçlamalarının iki amacı olduğu savunularak "Birincisi, bazı Avustralya askerlerinin işlediği korkunç zulümden kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmek. Diğeri de kötüleşen ikili ilişkilerden Çin'i sorumlu tutmak. Bir başka amaç da içerideki milliyetçiliği körükleme girişimi olabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avustralya'ya "Afganistan'da Avustralya askerleri tarafından işlenen suçlarla yüzleşmesi, sorumluları cezalandırması ve kurbanlar için adaleti sağlaması" çağrısında bulunuldu.

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"Afgan sivillerin, Avustralyalı askerlerce öldürülmesi şoke edici"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter'da, Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı, üzerinde "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Cao'nun paylaşımda, "Afgan sivillerin, Avustralyalı askerlerce öldürülmesi şoke edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesini kullanması, taraflar arasında gerilime yol açmıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün paylaşımını silmesini talep etmişti.

"Son derece çirkin" paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunan Morrison, "Avustralya, bu çirkin iş için Çin hükümetinden özür de istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Avustralya Başbakanı, iki ülke arasındaki gerilim ile başa çıkma yönteminin bu olamayacağını sözlerine eklemişti.

39 Afgan sivilin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı

Avustralyalı askerlerin, "Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair" iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilemişti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Morrison, yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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