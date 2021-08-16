Cimilli İbo hayatını kaybetti!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden olan Cimilli İbo hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu. Cimilli İbo, geçtiğimiz haftalarda yoğun bakım alınmıştı. Bu üzücü gelişmenin ardından Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Cimilli İbo'nun vefat haberinin ardından sanatçının ölüm sebebi başta olmak üzere birçok bilgi de merak konusu oldu. Öyle ki, Cimilli İbo kimdir ve neden öldü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanmış ve böbrek yetmezliği yaşıyordu. Ayrıca Cimilli İbo'nun kanında aşırı enfeksiyona rastlanmıştı.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo, aslen Rize'li bir sanatçıdır. Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı. Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

Kaynak: Snob Magazin