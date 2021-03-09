Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt
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Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt

09.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:09

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996'dan bu yana görev yapan ve son olarak 11 askerimizin şehit olduğu kaza ile gündeme gelen Cougar helikopterlerini kendisinin aldırdığı iddialarına yanıt veren Tansu Çiller, "Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996'dan bu yana görev yapan Cougar helikopterleri yeniden tartışılmaya başlandı.

Bugüne kadar düşmesi sonucu 39 askerimize mezar olan helikopterlerle ilgili ilgili en dikkat çeken çıkış emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan'dan geldi. Helikopterlerin Tansu Çiller döneminde AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındığını ifade eden Aydoğan, "Asker alınmasına kesinlikle karşıydı" ifadelerini kullandı.

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Çiller, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada "Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı'ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK'nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir" sözlerine yer verdi.

İşte Çiller'in konuyla ilgili değerlendirmesi;

"Asker talep etti. Ben onu yerine getirdim. Bana askerin önerdiği neyse yaptım. Terörle mücadele sadece içeride yapılmıyor. Dışarıda da yapılması gerekiyor. Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak olan helikopter işi teknik bir konuydu. Ben her zaman teknik konuları askere bıraktım. O dönemler istediğiniz her silahı alamadığınız dönemlerdi. Şimdi bile bazı silahlar alınamıyor. Askerler talepte bulununca ben siyaseten bu engelleri aşıp, askerin isteğini yerine getirdim. Terörle mücadele sadece içeride değil, dışarıda da veriliyordu. Ben başbakan olarak dışarıdaki şartları hazırladım. Ama bu tür teknik konuları askere bıraktım. Onlar seçtiler. Ben onların önerilerini elekten eler gibi eleyip, canı pahasına terörle mücadele eden askerin talebini yerine getirdim. Cougar'ları da asker istediği için aldım."

Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt

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