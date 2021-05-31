Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli? Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir?

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Çılgın Sedat, haberler.com'a konuk olarak pek çok açıklamaya yer verdi. Ailesi ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Çılgın Sedat, çocuğunun hastanede yaşadıklarını da üzülerek aktardı. Uzun süre hastanede kalan Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir? Peki, Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, nereli?

Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı nedir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaptığı samimi açıklamalarla izleyicileri ekrana bağlayan Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu kimdir? Sedat Kapurtu kaç yaşında, nereli?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yer aldı.

Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir. Oğlu küçük yaşta beyin kanaması geçirdiği için büyük oranda engelli kalan Çılgın Sedat, oğluyla paylaştığı sevgi dolu videolar ile de zaman zaman gündem oluyor.

DİSKOGRAFİ

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2007: Siraç Bebeğime

2014: Bir Daha Mı Tövbe

FİLMOGRAFİ

2019 Lazkit

2018 - Benim Adım Osssman (Osman)

2004 Koçero

ÇILGIN SEDAT'IN EŞİ ÖZLEM KAPURTU KİMDİR?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile Sedat Kapurtu hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri ve iki çocukları ile merak edilen ikili eğlenceli ve gösterişten uzak hayat sürüyor. Kendisi gibi müzisyen olan eşi hakkında konuşan Çılgın Sedat şunları söyledi, "9 yıl önce evlendiğim eşim Arif Sağ'dan dersler alıyordu. Evlenince müziği bıraktı ama bu albümünde yer alan ''Senden Öğrendim'' parçasına bana eşlik etti. Ben de düet yaptığım eşimle kamera karşısına geçerek, damatlık ve gelinlik giyerek eski günlerimizi tekrar yaşadık'' dedi.

ÇILGIN SEDAT'IN OĞLUNUN HASTALIĞI NE?

Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında yüzde yüz engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını hayatta tutma mücadelesi veriyor. Çılgın Sedat oğlunun hastalığını şöyle anlatıyor:

"Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor."

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