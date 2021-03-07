Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım

07.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:57
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım

ADANA'da, şiddet gördüğünü, kendisini fuhşa sürüklemek istediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan ve ardından kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan'ın (30), dosyasının Yargıtay süreci devam ediyor.

ADANA'da, şiddet gördüğünü, kendisini fuhşa sürüklemek istediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan ve ardından kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan'ın (30), dosyasının Yargıtay süreci devam ediyor. Süreç hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Doğan, cezası onanırsa tekrardan cezaevine gireceğini belirterek, "Cezaevine girmekten korkmuyorum. Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" dedi.

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi, ancak henüz karar verilmedi. Yargıtay eğer Doğan'ın cezasını onarsa genç kadın 15 yıl hapis cezası nedeniyle tekrardan cezaevine girecek.

'CEZAEVİNE TEKRARDAN GİRMEK İSTEMİYORUM'Yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür ettiğini kaydeden Çilem Doğan, süreç hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Tahliye olduğu günden bu yana hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Doğan, son olarak Yargıtay'ın vereceği kararı beklediğini belirtti. Cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını vurgulayan Doğan, "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" diye konuştu.'8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN'Çektiği acıların kendisini psikolojik olarak yıprattığını fakat çocuğu için her zaman ayakta kaldığını dile getiren Doğan, defalarca şiddete, zulme maruz kalmış bir kadın olarak cezaevine girmesinin vicdani bir karar olmayacağını belirtti. Yargıtay'dan gelecek kararı beklediğini kaydeden Doğan, "Ben yargının adil bir karar vereceği yönünde umutluyum. Bütün kadınların ve kızımın adına mücadele ediyorum. İş yerinde, sokakta, otobüste evinde mücadele eden kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşamın olduğu her yerde kadın vardır. Kadınların ölmediği bir dünya diliyorum" dedi.'ÖLÜM KORKUSUYLA ÇARESİZ KALMIŞ BİR KADININ SON HAMLESİ'Mahkemenin, müvekkili Çilem Doğan hakkında 'tahrik altında kasten öldürme' suçundan verdiği 15 yıllık cezaya mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğunu hatırlatan Avukat İsa Ayanoğlu, bu şerhin doğrultusunda cezaya itiraz ettiklerini belirtti. Çilem Doğan'ın tahliye olduğu günden bu yana dışarıda hayatını sürdürdüğünü kaydeden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak hakkındaki karar duruyor. Bu konuyla ilgili şu anda Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde inceleme devam ediyor. Çilem Doğan'ın 'meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle' hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği yönünde itirazda bulunduk. Defalarca eşi tarafından darp edilmiş, yaralanmış, silah kabzasıyla vurularak kafası yarılmış, kemikleri kırılmış, ölümle tehdit edilmiş, korkmuş, sindirilmiş, ölüm korkusu içinde çaresiz kalmış bir kadının son hamlesiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım bu ceza Yargıtay'dan döner."


Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 08:57:36. #1.16#
title