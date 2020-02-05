Çıldır Turizm Merkezi olma yolunda

05.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:29

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatları doğrultusunda Çıldır Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, "Kış Harikalar Diyarı Çıldır" Turizm Planı, sunumu Kaymakam Alper Taş başkanlığında ilçe deki işletmecilerin ve gazetecilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Sunum sonrasında katılımcıların görüş ve önerileri alındı.



Kaymakam Alper Taş katılımcılara hitap ederek; "Sayın Valimizin talimatları ve destekleri doğrultusunda hazırladığımız 'Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı'nı ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla temel belge olarak hazırladık. Bu süreçte ilçemizin turizm imkanlarının değerlendirilmesinin yanısıra bir çok ülke örneğini de inceledik. Ortaya konulan hedeflere ulaşılması için tüm kesimlerin sürece katkı sunması çok önemli. Bu toplantıları da görüş ve önerilerinizi alarak plana dahil etmek amacıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.



Valiliğin himayesinde Kaymakamlığın, İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürütülecek çalışmalarla turizm planının hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.



Turizm planı çerçevesinde Çıldır gölü ve çevresinde bir çok aktivitenin yapılması ve ilçemizin farklı noktalarında yapılacak çalışmalar ile bir turizm rotası oluşturulması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar ile Çıldır'ın önemli bir turizm merkezi haline gelmesi amaçlanıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA