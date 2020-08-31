Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi
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Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi

Çikolatayı gönül rahatlığıyla yiyebilmek için sağlıklı şekersiz çikolata tarifini deneyebilirsiniz. Ev yapımı çikolata tarifi için çikolata yapımı haberimizin içinde yer alıyor.

Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi
31.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:05

Çikolata, en sevilen tatlılardan biridir. Birçok yerde farklı çeşitlerde çikolataya ulaşmak mümkündür. Fakat ev yapımı çikolata tercih edenler de çok fazladır. Bu çikolata hem çok daha sağlıklı oluyor hem de istenilen tatta yapılabiliyor. Malzemelerini kendinizin rahatlıkla değiştirebileceğiniz bir çikolata yapımı detayları haberimizde. Ayrıca, sağlıklı şekersiz çikolata tarifi de haberimizin içinde yer alıyor.

EVDE ÇİKOLATA YAPIMI| ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Kakao tozu veya kakao çekirdeği ile yapabileceğiniz çikolata tarifi ile kendiniz çikolata yapabilirsiniz!

Kakao ile çikolata nasıl yapılır?

Çikolata yapımı malzemeleri

3/4 bardak kakao tozu (590 gr) şekersiz kakao kullanabilirsiniz

3/4 bardak tereyağı (170 gr) oda sıcaklığında bekletilerek yumuşatılmış

1/2 bardak şeker (100gr)

2/3 bardak süt (150ml) oda sıcaklığında

1/4 bardak pudra şekeri(30gr)

1 bardak su (235ml)

Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi

Çikolata yapımı

  • Bir tencereye su koyalım ve kaynama noktasına gelmeyecek ısıda tutalım.
  • Kakao tozu ve oda sıcaklığında bulunan tereyağını bir kaba alalım.
  • Tamamen düzgün bir krema olana kadar karıştıralım.
  • Tortu oluşumunu engelleyebilmek için çatal, mutfak robotu ya da blender kullanabilirsiniz.
  • Kakao tozu karışımını sıcak su içerisine dök ve karıştır. Ocağın ısısını yükseltelim. Yine kaynama noktasının altında olmalı.
  • Sıcak karışımı bir kaba dök.
  • Pudra şekerini eleyerek ayrı bir kaba alalım.
  • Tortulaşmış kısımlarını eleyerek daha güzel kıvam almasını sağlayabilirsiniz.
  • Şeker karışımı ile sıcak kakao karışımını birleştirelim.
  • Sütü ekleyelim. Düzgün ve pürüzsüz bir karışım olana kadar mikserle karıştıralım.
  • Karışımı ince tabakalar halinde farklı kaplara koyalım, dilerseniz kurabiye kalıbı kalıplar da kullanabilirsiniz.
  • Bir gece boyunca buzdolabında veya dondurucuda dinlenmeli.

NOT

Çikolata içerisine istediğiniz kuruyemişleri veya kuru meyveleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.

Daha tatlı olmasını isterseniz içerisine bal ekleyebilirsiniz.

Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi

ÜNLÜ MARKALARDAN ÇİKOLATA TARİFİ

Antep fıstıklı çikolata:

Malzemeler

300 gram çubuk çikolata

150 gram antep fıstığı (fındık, badem veya yer fıstığı da kullanabilirsiniz)

Yapılışı

240 gram sütlü, bitter veya karamelli çubuk çikolatayı benmari usulü eritelim.

Kabarcık oluşmaması için yavaşça, dıştan içe doğru karıştıralım.

Kabın içine su girmemesine dikkat edelim.

Tamamen eridikten sonra kabı bir bezin üzerine koyalım.

Homojen olması için sürekli karıştıralım.

İçine geri kalan 60 gram çikolatayı da ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim.

Kuru yemişleri de ekleyip karıştırarak homojen olmasını sağlayalım.

Bir tepsiye fırın kağıdı serelim ve karışımı yemek kaşığıyla eşit porsiyonlar halinde yerleştirelim.

15 dakika buzdolabında beklettikten sonra yiyebilirsiniz.

Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi

Sağlıklı şekersiz çikolata tarifi

Malzemeler

1/3 su bardağı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1/4 su bardağı keçiboynuzu unu

1 yemek kaşığı kakao

2-3 yemek kaşığı pekmez

1/4 su bardağı fındık

Yapılışı

Sıvı kıvamda olan hindistan cevizi yağını, bir kaba alalım.

İçerisine fıstık ezmesini ekleyelim.

Keçiboynuzu ununu eleyerek ekleyelim.

Kakaoyu da eleyerek ekleyebilirsiniz.

Çikolata yapımı | Sağlıklı, şekersiz çikolata tarifi

Pekmezi ekleyelim.

Fındıkları biraz çekelim, yoksa yemesi zor olabilir. (Eğer istemezseniz fındık eklemeyebilirsiniz.)

Malzemelerin hepsini bir kaşık yardımıyla karıştıralım. İyice birbirine karışan malzemeleri silikon kurabiye kalıplarına alabilirsiniz. Eğer bu şekilde olmasını istemezseniz, ince bir şekilde düz bir tepsiye yayabilir ve kesebilirsiniz.

3 4 saat dinlendikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

NOT:

Hindistan cevizi yağı sıvı kıvamda olmalı. Eğer buzdolabında saklıyorsanız, katı olacaktır. Sıvı olması için oda sıcaklığında bekletebilirsiniz ya da bir cezvede kaynamayacak şekilde hafif ısıda eritebilirsiniz.

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