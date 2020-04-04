çıkışlar yasaklandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Eskişehir'e gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından Eskişehir'e gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi.

Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Eskişehir'e giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Bilecik-Eskişehir, Eskişehir-Ankara kara yollarında oluşturulan uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri saat 00.00'dan sonra ikametgah adresleri Eskişehir olan sürücülerin girişine izin verirken, diğer araçları ise geri döndürdü.

00.00 ÖNCESİ GELENLERE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Uygulama noktasında yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: DHA