Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çıkış Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çıkış Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Çıkış Yok konusu nedir, Çıkış Yok oyuncuları kimler ve Çıkış Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇIKIŞ YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

LAX'tan Los Cabos'a giden bir Vista Airlines uçuşunda , uçak kuşlara çarpar ve Pasifik Okyanusu'na düşerek hem pilotları hem de birkaç yolcuyu öldürür. Hayatta kalanlar - Ava (önde gelen bir politikacının kızı ) ve erkek arkadaşı Jed, Jed'in arkadaşı Kyle, büyükanne ve büyükbabasıyla seyahat eden Rosa adında genç bir kız (büyükannesi hayatta kaldı), Ava'nın kişisel koruması Brandon ve uçuş görevlisi Danilo - kendilerini gövdenin arkasında, su altında bir kaya tabanına batarken bir hava cebinde sıkışmış halde bulurlar .

İlk başta Brandon sorumluluğu üstlenir ve kurtulanlara yerlerinde kalmaları ve kurtarılmayı beklemeleri gerektiğini söyler. Uçağın ön tarafından bir oksijen tankı almaya giderken, bir kaplan köpekbalığı gövdedeki bir açıklıktan Brandon'a saldırır. Kurtulanların beklediği yere geri kaçmayı başarır, ancak köpekbalığı tarafından hızla geri çekilir.

Kyle'ın kolu kazada ciddi şekilde yaralanır, bu yüzden Rosa'nın büyükannesi, eski bir ordu hemşiresi olan Mardy 'Nana', onu kıç taraftaki mutfakta geçici bir atel ile tedavi eder. Bu arada, bir kurtarma ekibi kayıp uçağı aramak için helikopterle gelir . Geriye kalan kurtulanlar, Brandon'ın yapacağını yapmaları gerektiğini düşünerek bir sonraki hareket tarzlarının ne olması gerektiği konusunda tartışırlar. Ava, tükenmeden önce üç veya dört saatlik havaları olduğunu söyler ve Jed, sonunda gövdenin derinlik basıncından dolayı içe doğru patlayacağını açıklar. O anda, enkaz kaya yüzünden aşağı kayar ve karanlık bir uçuruma açılan bir uçurumun kenarında durmadan önce onları okyanusun daha derinlerine sürükler.

Kurtulanlar uçağı terk edip yüzeye yüzmeye karar verirler. Rosa, köpekbalıklarının hava kabarcıklarından korktuğunu ve şişme can yeleklerindeki kabarcıklarla köpekbalıklarını korkutabileceklerini ve uçağın her yerinde dalış ekipmanı arayacaklarını açıklar . Bu arada, kurtarma helikopteri su yüzeyinde uçağın enkazını görür. Enkazı araştırmak için iki kurtarma dalgıcı gönderilir. Kurtulanlarla birlikte enkaz halindeki uçakla karşılaşırlar, ancak kurtulanlar onları köpekbalığının varlığı konusunda uyarmaya çalışırken köpekbalığı tarafından saldırıya uğrarlar. Bir dalgıç köpekbalığı tarafından sürüklenirken, ikincisi kaybolur.

Hayatta kalanlar ikinci dalgıcı ararlar ve köpekbalığı tarafından saldırıya uğrarlar, köpekbalığı Jed'in bacağını dizinin altından ısırır. Kısa süre sonra şoka girer ve ölür. Ava uçağın altındaki bagaj alanından bir torba dolusu dalış ekipmanı alır ve hayatta kalanlar yüzeye yüzmeye hazırlanır. Kyle yüzeye yüzmekten çok korktuğunu açıklar ve çocukluğunda bir havuzun derin ucuna daldığı ve tekrar yüzeye çıkmaktan çok korktuğu bir anıyı anlatır, ancak diğerleri onu uçaktan onlarla birlikte inmeye ikna ederler.

Hasarlı kokpit kopup uçurumun altındaki karanlık kanyona düşer . Nana, Ava'ya Rosa'ya göz kulak olmasını söyler ve uçağı terk etmeyeceğini çünkü grubun hızını keseceğini açıklar. Geriye kalan kurtulanlar su basmış gövdeden çıkış deliğine doğru yüzerken, kendilerine doğru yüzen köpekbalığıyla karşılaşırlar. Ava, köpekbalığını caydırmak için can yeleğindeki baloncukları kullanır. Kyle ayrılmadan önce köpekbalığı tarafından saldırıya uğrar ve öldürülür, bu da diğer kurtulanların uçaktan çıkmasını sağlar. Dışarı çıkarken köpekbalığı tarafından öldürülen kayıp dalgıcı bulurlar ve hava almak için oksijen tankını kullanırlar.

Ava, Danilo ve Rosa'ya tek iki hava tankını verir. Uçaktan çıkarken, can yeleklerini şişirir ve hızla yüzeye çıkarlar. Ava, kendisine doğru gelen köpekbalığını gördüğünde uçaktan çıkmak üzeredir ve enkaz uçurumdan aşağı kayıp köpekbalığıyla birlikte aşağıdaki karanlık uçuruma düşerken delikten kaçar. Yüzeye ulaşmaya çalışırken oksijeni biter, ancak can yeleği onu yine de yukarı taşır ve mucizevi bir şekilde yüzeyde uyanır. Rosa'nın doldurulmuş hayvanını suda yüzerken bulur, ancak diğer kurtulanlar ortalıkta yoktur. Sonunda kurtarma helikopteri gelir ve onu alır ve helikopterde Danilo ve Rosa'yı bulur. Rosa, helikopter güvenli bir şekilde uçarken doldurulmuş hayvanını büyükanne ve büyükbabasına ve diğer ölen yolculara bir saygı duruşu olarak okyanusa geri atar.

ÇIKIŞ YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sophie McIntosh Ava rolünde

Will Attenborough Kyle rolünde

Jeremias Amoore Jed rolünde

Manuel Pacific Danilo rolünde

Grace Nettle Rosa rolünde

Colm Meaney Brandon rolünde

Phyllis Logan Mardy 'Nana' rolünde

James Carroll Jordan Hank rolünde

ÇIKIŞ YOK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

No Way Up , 2021'de Amerikan Film Pazarı'nda tanıtıldığında , başlangıçta Kelsey Grammer'ın başrolde olması planlanıyordu ve filmin Malta'da çekilmesi planlanıyordu . Ana çekimler Londra'da yapıldı ve Mayıs 2022'de tamamlandı.