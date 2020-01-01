Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'de 22 yaşındaki Mert Türküresin, tartıştığı Sercan ve Serkan isimli kardeşlerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki kardeş olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:21

'in Karesi ilçesinde, Mert Türküresin (22) tartıştığı Sercan S. (17) ve Serkan S. (18) kardeşlerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAY KANLI BİTTİ

Olay, Karesi'ye bağlı 'nde meydana geldi. Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen Mert Türküresin, Sercan ve ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine sapladı. Türküresin kanlar içinde yere yığılırken, iki kardeş kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Türküresin'i yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türküresin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Haber Videosu

: Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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