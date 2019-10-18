Cihazla bölgesel zayıflama gerçekten mümkün mü?

18.10.2019 19:44

Son zamanlarda oldukça sıkça duyduğumuz cihazla zayıflama yöntemlerinin insan üzerindeki olumlu etkilerini, Ankara'da "Slimwell Bodyshape" hizmeti veren güzellik merkezi işletmecisi Ayşegül Özdemir'e sorduk.

Zayıflama cihazlarının insanlar üzerinde herhangi bir yan etkileri var mıdır?

Bölgesel incelme de kullanılan zayıflama cihazlarının eğer kişinin tespit edilmiş ve tedavi süreci gerektiren bir sağlık sorunu yoksa yapılmasında asla sakınca yoktur. hamile, kalp ve şeker hastaları, ağır romatizma hastası olan ve doktor tarafından kesinlikle yapılması uygun görülmeyen kişilere uygulama yapılmaz.

Zayıflama cihazının etkisini kaç seansta ortaya çıkar?

Kişilerin vücut analizi yapıldıktan sonra çıkan sonuca ve yapılan işlemin içeriğine göre seans sayıları değişmekte olup, kişinin durumuna göre bazı uygulamalar kombinlenerek çalışılabilir... 8 ile 16 seans arasında değişen periyodları olabiliyor.

8 ila 16 Seans dediniz bu periyod da kaç kilo verilebilir ve kaç cm incelme söz konusu?

Örneğin kişiler programına çok sağlıklı bir şekilde devam etti, söylenenleri harfiyen yaptı 5-10 kilo arası kilo verebilir, 15-20 cm incelme sağlanabilir... Fakat bu başarı için danışanlarımızın istikrarı ve uygulanılan programlara katılım konusundaki özeni ve mutlaka beslenmelerine dikkat etmesi önem arz eder.

"Slimwell Bodyshape" cihazı nedir? Ne gibi etkileri mevcut?

Ayşegül Özdemir cihazı şöyle anlatıyor: Öncelikli hedefi tüm vücutta incelme ve sıkılaşma olan bu cihaz, aynı zamanda eklem ağrılarının tedavisinde de kullanılmakta. Eklem ağrıları konusunda yurt dışında doktorlar bu cihazla tedaviye reçete yazıyorlar. Ayrıca bu zamana kadar yapılan zayıflama uygulamaları sadece bölgesel yağ parçalamaya dayalıydı ve işlemi gerçekleştiren müşteri beslenmesine dikkat etmediği sürece kilo veremiyordu.Bu cihaz tek seansta 800 ila 1700, haftada ise 5000'e kadar kalori yakmayı vaat etmekte. Aynı zamanda yer çekimine meydan okuyor! Vücuttaki kolajen üretiminin artmasını sağlamaktadır.