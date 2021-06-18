Cihat Yaycı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihat Yaycı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cihat Yaycı geliyor. Peki, Cihat Yaycı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cihat Yaycı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Cihat Yaycı, Türk akademisyen, BAU DEGS kurucusu, yazar, emekli tümamiral. Mavi Vatan'ın geliştiricisi olarak tanındı. Cihat Yaycı'nın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Cihat Yaycı kimdir? Detaylar haberimizde...

CİHAT YAYCI KİMDİR?

Cihat Yaycı (d. 29 Nisan 1966, Elâzığ), Türk akademisyen, BAU DEGS kurucusu, yazar, emekli tümamiral. Mavi Vatan'ın geliştiricisi olarak tanındı.

Cihat Yaycı doğum tarihi : 29 Nisan 1966

Cihat Yaycı kaç yaşında : 55 yaşında

Cihat Yaycı nereli : Elâzığ

Cihat Yaycı mesleği ne : Akademisyen, BAU DEGS kurucusu, yazar, emekli tümamiral

1966 yılında Elazığ'da doğan Cihat Yaycı, 1984'te Heybeliada Deniz Lisesi'ne girdi. Sonrasında 1988'de, Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. 2000'de Deniz Harp Akademisi'nden, 2003'te ise Müşterek Harp Enstitüsü'nden mezun olan Yaycı, Donanma Komutanlığı karargâhında Konsept Şube Müdürlüğü yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında Yönetim Analiz ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Strateji ve Prensipler Şube Müdürlüğü ve Strateji ve Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevlerini aldı. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme insan kaynakları yönetimi, ABD'de, Naval Postgraduate School'da ise (NPS) fizik mühendisliği ile elektronik mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptı ve İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladı.

CİHAT YAYCI KARİYERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Yaycı, TCG Yavuz ile TCG Kemalreis'in 2. komutanlığı görevlerinden sonra 2005-2006 yılları arasında, TCG Kemalreis'in komutanı olarak görev yaptı. 2011-2012 yıllarında ise 5'inci Muhrip Filotillası Komodoru oldu. 30 Ağustos 2012'de Tuğamiralliğe terfi eden Yaycı, aynı yıl Moskova askeri ataşesi görevine getirildi. 2014'te Güney Görev Grup Komutanı ve Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü, 2015'te ise Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanı görevlerini üstlendi ve 29 Temmuz 2016'da Tümamiral oldu. Aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına getirilen Yaycı, 20 Ağustos 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı görevine atandı.

Cihat Yaycı, 7 Mayıs 2020'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı'nın emrine verildi. Bunun üzerine istifa dilekçesinde "onurunun örselendiğini" ve "kumpas kurularak görevden uzaklaştırılmış bir Amiral olarak mesleğini icra edemeyeceğini" belirten Yaycı, 18 Mayıs 2020'de görevinden istifa etti. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanlığını yapmaktadır.

Çalışmaları:

Libya-Türkiye deniz yetki alanlarının sınırlandırması anlaşması konusunda çalışmaları bulunan Cihat Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndekl FETÖ yapılanmasını tespit etmek amacıyla 350'den fazla kritere sahip FETÖMETRE uygulamasını geliştirdi ve bu uygulamayla yaklaşık 4 bin personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ilişiğinin kesilmesine yol açtı.

Mavi Vatan'ın Cem Gürdeniz ile birlikte mimarı olarak bilinen ve uluslararası ilişkiler ve deniz stratejisi üzerinde çalışmalar yapan Yaycı; yazdığı, Sorular ve Cevaplarla Münhasır Ekonomik Bölge, Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur ve Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye kitapları ile Mavi Vatan doktrinin ana hatlarını oluşturdu.

CİHAT YAYCI KİTAPLARI

- Orta Doğu'nun Önemi ve Irak'ta Yaşanan Savaşlar (1990 - 2003)

- Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge

- Libya Türkiye'nin Denizden Komşusudur

- Doğu Akdeniz'in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye

- Yunanistan Talepleri Ege Sorunları Soru ve Cevaplarla