Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam hayatı ve biyografisi!
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Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam hayatı ve biyografisi!

27. Dönem Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın kim olduğu merak ediliyor. Cihangir İslam'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam hayatı ve biyografisi gibi konuları araştırıyor.

Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam hayatı ve biyografisi!
22.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:43

Cihangir İslam'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte,Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam hayatı ve biyografisi gibi merak edilen konular ve detayları.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1959

Kaç yaşında: 61yaşında

Nereli: Sakarya

Eşi: Merve Kavakçı (e. 2010–2016)

Sakarya'da doğdu. İlkokulu Sakarya'da, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi'nde ortopedi ve travmatoloji anabilim dalında öğretim üyeliği yaptı. 2017 Şubat ayında Kafkas Üniversitesi'nden ihraç edildi.[1]

Adalet Partisi Sakarya eski milletvekili Nadir Latif İslam'ın oğlu, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınbiraderidir.

2010 yılında evlendiği diplomat ve siyasetçi Merve Kavakçı'dan 2016 yılında boşanan İslam'ın üç çocuğu vardır.

CİHANGİR İSLAM SİYASİ HAYATI?

2010'da kurulan Halkın Sesi Partisi'nin yanı sıra Mazlumder, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu gibi oluşumların kurucu üyelerinden oldu. 11 Ocak 2016'da yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisini imzaladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017 tarihinde başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen genel seçimlerde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listesinden İstanbul Milletvekili seçildi ve 7 Temmuz 2018 tarihinde Saadet Partisi'ne geçti. 27. Dönem TBMM Başkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin adayı oldu; ilk turda 3, ikinci turda 4, üçüncü turda ise 5 oy aldı. 31 Ekim 2018 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşma nedeniyle, 15 Temmuz Derneği'nin suç duyurusu sonrasında hakkında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

4 Mart 2020 tarihinde Saadet Partisi'nden istifa etti ve bağımsız milletvekili oldu.

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