Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu

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Geçtiğimiz dönemlerde laiklik ve balyoz paylaşımlarıyla Türkiye'nin gündemine gelen eski Saadet Partili vekil, CHP'ye geçti. İslam'a rozetini CHP lideri Kılıçdaroğlu takarken, bu durum sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar İslam'ın geçmiş dönemlerde yaptığı paylaşımları tekrar gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yılın mart ayında "Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur" sözleriyle Saadet Partisi'nden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili, CHP'ye katıldı.

CHP'NİN KOLTUK SAYISI 136'YA YÜKSELDİ

Bugün Meclis'te düzenlenen grup toplantısında İslam'ı kürsüye davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam'a rozetini taktı. CHP'nin Meclis'teki koltuk sayısı ise 136'ya yükselmiş oldu.

ESKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GELDİ

İslam'ın CHP'ye geçişi ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İslam'ın geçtiğimiz dönemlerdeki yaptığı 'Balyoz' ve 'Laiklik' paylaşımları gündeme geldi.

"BALYOZ DAVASINDA ADALET TECELLİ ETMİŞTİR"

Cihangir İslam 2012 yılında balyoz için yaptığı paylaşımda, "Umudumuz o ki Balyoz Davası'nda adalet tecelli etmiştir. İlke olarak şunu söyleyebiliriz: Meşru iktidara müdahale suçtur; cezalandırılmalıdır" demişti.

İslam'ın laiklik için yaptığı paylaşım da kullanıcılar tarafından gündeme getirdi. İslam, "Benim temel sorum şu: Laiklik ilkesi İslam'a uygun bir rejime herhangi bir katkıda bulunabilir mi? Bulunur diyenler bunu izah etmeli" ifadelerine yer vermişti.