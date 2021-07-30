Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Ülkemizde 3 gündür devam eden orman yangınları için çalışmalar son sürat devam ediyor. Şu an 5 ilde 12 noktada devam eden yangınları söndürmek için 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve 4000'in üzerinde personel mücadele ediyor.

Üç gündür ülkemizin 20'den fazla yerinde aynı anda çıkan yangınlar, vatandaşlara felaketi yaşattı. Pek çok ev, iş yeri, tarla, sera zarar gördü. Vatandaşların birçoğu ise yaşadıkları bölgeden tahliye edildi.

3 ÜLKEDEN YARDIM GELDİ

3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

5 İLDE 12 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yangınlara ilişkin son verileri paylaştı. Son olarak Adana Ceyhan'daki ve Kahramanmaraş'taki yangınların kontrol altına alınmasıyla 5 ilde 12 noktada yangınlar devam ediyor.