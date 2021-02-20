Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
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Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı

20.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:51
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yolda mahsur kalan güvenlik korucuları kurtarılırken, köyde rahatsızlanan şeker hastası Mizgin Takın (75) da İl Özel İdaresi'ne ait araçla ilçedeki hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolu, çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Görevden dönen güvenlik korucuları yolda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak güvenlik korucuları kurtarılırken, köyde yaşayan ve rahatsızlanan şeker hastası Mizgin Takın, İl Özel İdaresi aracıyla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Takın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

'KAPALI KÖY YOLUMUZ YOK'

Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ve kapalı köy yolunun bulunmadığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Bazı köylerimizde kar yağışının devam ettiğini ve bu bölgelerde acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtebilirim. Önceliğimiz hastalar ve yollarda mahsur kalan araçlardır. Bu kapsamda Elmadalı köyünde yaşlı ve şeker hastası olan vatandaşımızı kurtardık. Diğer yandan ise Elmadalı köy yoluna düşen çığdan ötürü mahsur kalan ve görevden dönen bir güvenlik korucusu timini kurtararak, köylerine sağ salim ulaştırdık. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi.


Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı
Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan güvenlik korucuları ve hasta kadın kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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