Çiğ köfte hangi yörenin? Çiğköfte hangi şehre ait? Adıyaman mı, Şanlıurfa mı, Gaziantep mi?

Çiğköfte Türk kültüründe oldukça önemli bir yer taşır. Bu sebeple birçok yörede de çiğköfte yapılır ve tüketilir. Çiğ köfte etsiz nasıl yapılır? Geleneksel etli çiğ köfte tarifi, çiğköfte malzemeleri! Çiğ köfte çeşitleri nelerdir? Çiğ köfte nerenindir? 9 Kasım Masterchef yemekleri arasında çiğ köfte yer aldı! Peki, çiğ köfte nereye ait?

Güney illerimizde yaygınlık gösteren çiğ köfte, yapımından yenmesine her aşamasında birlik beraberliğin görüldüğü bir yiyecektir. Bu nedenle bir karın doyurma amacının dışına çıkarak geleneksel sohbet toplantıları yoluyla birlikteliğin, eğlencenin, muhabbettin de aracı hâline gelmiştir.

ÇİĞ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİT?

Ülkemizin geleneksel lezzetlerinden olan çiğ köfte acı sevenler için sadece bir yiyecek değil aynı zamanda tutkudur. Saymakla bitmeye faydalarının yanı sıra, yapımında kullanılan malzemeler düşünüldüğünde aynı zamanda alçak gönüllü bir yiyecek olduğunu da biliyoruz.

Geçmişi 4.000 yıl öncesine dayanan bu karşı koyulamaz lezzetin vatanı kimine göre Adıyaman, kimine göre Şanlıurfa kimine göre ise Gaziantep.

Çiğ köftenin hikayesi Adıyaman'da şu şekilde aktarılıyor;

''Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Kral Nemrut, Hz. İbrahim'i tek tanrıya inandığı için yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir ile krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını büyük bir meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için odun parçası kalmamıştır ve ateş yakılmasını yasaklamıştır. Hz. İbrahimi yakmak için meydana toplanan ağaç ve odun parçaları yakılacak tek ateştir.

Halk kralın emriyle günlerce tahta parçalarını meydanda toplamıştır. Dağda avlandığı için bu emirden habersiz olan bir avcı, avladığı geyiği evine getirerek eşinden pişirmesini ister. Eş kralın ateş yakma yasağını anlatır. Avcı da çaresiz emre itaat eder. Avcı geyiğin sağ arka butunu ayırır, ince ince taşla döverek ezer. Bulgur, biber ve tuz katarak, ezdiği et ile bunları iyice yoğurur. Çiğ köftenin ilk kez bu avcı ve ailesi tarafından yapıldığı rivayet edilir.''

İfade edilen ayrıntılardan biri ise çiğ köftenin etlisi Şanlıurfa'nındır. Etsizi ise Adıyaman'ındır.