Çiğ köfte hangi yörenin? Çiğköfte hangi şehre ait? Adıyaman mı, Şanlıurfa mı, Gaziantep mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiğ köfte hangi yörenin? Çiğköfte hangi şehre ait? Adıyaman mı, Şanlıurfa mı, Gaziantep mi?

09.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:28
Çiğ köfte hangi yörenin? Çiğköfte hangi şehre ait? Adıyaman mı, Şanlıurfa mı, Gaziantep mi?

Çiğköfte Türk kültüründe oldukça önemli bir yer taşır. Bu sebeple birçok yörede de çiğköfte yapılır ve tüketilir. Çiğ köfte etsiz nasıl yapılır? Geleneksel etli çiğ köfte tarifi, çiğköfte malzemeleri! Çiğ köfte çeşitleri nelerdir? Çiğ köfte nerenindir? 9 Kasım Masterchef yemekleri arasında çiğ köfte yer aldı! Peki, çiğ köfte nereye ait?

Güney illerimizde yaygınlık gösteren çiğ köfte, yapımından yenmesine her aşamasında birlik beraberliğin görüldüğü bir yiyecektir. Bu nedenle bir karın doyurma amacının dışına çıkarak geleneksel sohbet toplantıları yoluyla birlikteliğin, eğlencenin, muhabbettin de aracı hâline gelmiştir.

ÇİĞ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİT?

Ülkemizin geleneksel lezzetlerinden olan çiğ köfte acı sevenler için sadece bir yiyecek değil aynı zamanda tutkudur. Saymakla bitmeye faydalarının yanı sıra, yapımında kullanılan malzemeler düşünüldüğünde aynı zamanda alçak gönüllü bir yiyecek olduğunu da biliyoruz.

Geçmişi 4.000 yıl öncesine dayanan bu karşı koyulamaz lezzetin vatanı kimine göre Adıyaman, kimine göre Şanlıurfa kimine göre ise Gaziantep.

Çiğ köftenin hikayesi Adıyaman'da şu şekilde aktarılıyor;

''Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Kral Nemrut, Hz. İbrahim'i tek tanrıya inandığı için yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir ile krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını büyük bir meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için odun parçası kalmamıştır ve ateş yakılmasını yasaklamıştır. Hz. İbrahimi yakmak için meydana toplanan ağaç ve odun parçaları yakılacak tek ateştir.

Halk kralın emriyle günlerce tahta parçalarını meydanda toplamıştır. Dağda avlandığı için bu emirden habersiz olan bir avcı, avladığı geyiği evine getirerek eşinden pişirmesini ister. Eş kralın ateş yakma yasağını anlatır. Avcı da çaresiz emre itaat eder. Avcı geyiğin sağ arka butunu ayırır, ince ince taşla döverek ezer. Bulgur, biber ve tuz katarak, ezdiği et ile bunları iyice yoğurur. Çiğ köftenin ilk kez bu avcı ve ailesi tarafından yapıldığı rivayet edilir.''

İfade edilen ayrıntılardan biri ise çiğ köftenin etlisi Şanlıurfa'nındır. Etsizi ise Adıyaman'ındır.

İlgili Haberler

Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Mavi takım mı, kırmızı takım mı ödül oyununu kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi gün, saat kaçta?
Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı hangi gün, saat kaçta?
Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Türkan Şoray Yasemin Allen Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tisserand Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiğ köfte hangi yörenin? Çiğköfte hangi şehre ait? Adıyaman mı, Şanlıurfa mı, Gaziantep mi? - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 20:28:32. #1.15#
title