Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
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Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çiftlik evinde parti düzenleyen ve bunu da sosyal medyadan canlı yayın yaparak herkese duyuran emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildi.

Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
12.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:30

Ankara'da koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partinin görüntülerine DHA ulaşırken, olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR DA EŞLİK ETTİ

Olay, nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTI

Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti

Kaynak: DHA

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