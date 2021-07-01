Çiftlik Bank Mehmet Aydın yakalandı mı, nerede? 1 Temmuz 2021 Mehmet Aydın hangi ülkede, nerede yakalandı?

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Kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı, teslim mi oldu?

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN YAKALANDI MI, TESLİM Mİ OLDU?

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, dün akşam yayınladığı video ile teslim olacağını ve Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok arananlar" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

1 TEMMUZ MEHMET AYDIN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Çiftlik Bank üzerinden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

"ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE BEN DE MAĞDUR OLDUM"

Kendisinin mağdur olduğunu da söyleyen Aydın, "Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM"

Kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını belirten Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. 91 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor" diye konuşmuştu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

MEHMET AYDIN NEREDE?

Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır.

Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı. . Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.