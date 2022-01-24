Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'in Çifteler İlçe Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece boyu çalıştı.

ÇİFTELER, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Çifteler İlçe Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece boyu çalıştı.

Hafta sonu aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çifteler Belediyesi çalışanları aralıksız mesailerine devam etti. İlçe merkezi ve köy yollarında karla mücadele eden belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Belediye Başkanı Kadir Bıyık, vatandaşların kar yağışının keyfini sürmesi ve olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı

Çifteler'de belediye ekipleri gece boyu çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Hisarcık, Çifteler, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title