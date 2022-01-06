Çifte cinayette 5 kişi için 2'şer kez müebbet talebi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tadilat yapan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Akgül (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve arkadaşı Fatih Çilesiz (33) ile tutuksuz yargılanan anne Döndü Akgül ve akrabaları Müzeyyen G. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde 18 Temmuz 2020'de meydana geldi. Soyadı benzerliği olan inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat için Serkan Akgül'ün ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada işleri biten Salim ve Soner Çatma'dan bir daha haber alınamadı. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri, arama başlattı. Yapılan çalışmayla Salim ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. mahkemece tutuklandı.

Savcı, mütalaasının sonunda Serkan Akgül ile babası İsmail ve annesi Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve arkadaşı Fatih Çilesiz'in öldürme eylemine farklı aşamalarda etkin ve fonksiyonel şekilde katılarak cesetlerin ormana gömülmesine ve delillerin yok edilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle eylem üzerinde müşterek hakimiyet sağladıkları iddiasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca sanıkların uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak suçundan da cezalandırılmaları istendi. Serkan ve İsmail Akgül'ü İstanbul'da saklayan Erkan Ö. içinse 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülmeye devam edilecek.