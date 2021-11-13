Çiftçiye tarımsal desteklemeler sürüyor

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal desteklemelerin devam ettiğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, tarımsal verimin artması, yerli üretimi destekleyerek genetik yapıyı korumak için bu yıl da yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının 11 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler kapsamında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacağını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"İlgili şartları sağlayan organik statüde bulunan arıcılarımıza kovan başına 15 lira destek ödemesi yapacağız. Tarımsal desteklerimiz bünyesinde birçok üreticimize bir çok tarımsal alanda destek olacağız. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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