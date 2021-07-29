Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
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Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde çıkan yangında hayvanlar için hazırlanan 6 bin adet saman balyası yandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde çıkan yangında hayvanlar için hazırlanan 6 bin adet saman balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde çıkan yangında Barcın köyünde yaşayan çiftçi Sabri Özcan'ın hayvanlarına vermek için hazırladığı 6 bin saman balyaları yanarak küle döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Yenişehir belediyesine ait 6 araç ve köylülerin müdahale ettiği yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Yanan samanların piyasa değerinin 120 bin lira olduğu belirtildi. Olay yerine giden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "ffaÜzgünüz çiftçimizin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı saman balyaları çıkan yangında küle döndü. Tek tesellimiz her hangi bir canlıya zarar gelmemesidir. Her zaman olduğu gibi zor durumda olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" diye konuştu. - BURSA

Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
Çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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